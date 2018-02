Campos do Jordão oferece espetáculos de orquestra e humor no feriadão

Os feriados de Tiradentes e Páscoa devem movimentar Campos do Jordão (167 km de São Paulo), é o início da pré-temporada de inverno. A cidade oferece opções para todos os gostos e bolsos, de apresentação de orquestra a esportes radicais, de espetáculo de humor à tentação dos chocolates.

Localizada na região montanhosa da Serra da Mantiqueira, a charmosa Campos do Jordão já não oferece mais vagas na rede hoteleira. Os pacotes para o feriadão de 4 dias variam de R$ 390, em uma pousada econômica com café da manhã, a R$ 14.560 em um hotel super luxo com pensão completa e uma programação especial envolvendo gastronomia, lazer e cultura.

Para quem busca diversão e cultura, a cidade preparou várias atrações. O Auditório Cláudio Santoro será palco dos espetáculos Cinema e Beatles Segundo Cia Filarmônica, que se apresentam na sexta e sábado, a partir das 21h, com ingressos nos valores de R$ 35 a R$ 70.

Espetáculos de humor também estarão presentes no Teatro Grande Hotel SENAC, com Felipe Andreoli na sexta e Nany People no sábado. Ingressos variam de R$ 40 a R$ 80.

Entre as programações culturais gratuitas estão a Orquestra Sinfônica de Tatuí, Grupo Mercearia de Idéias (balé contemporâneo) e Monique Kessous (MPB).

Além dos espetáculos, Campos do Jordão oferece atrações como Palácio Boa Vista, Museu Felícia Leirner, Casa da Xilogravura, Estrada de Ferro Campos do Jordão e Horto Florestal.

O turista que desejar curtir os feriados de forma mais radical, na montanha também é possível se fazer arborismo, passeio a bordo de uma bicicleta ou de um quadriciclo, entre outras atrações.

A gastronomia da cidade é uma atração à parte. Restaurantes oferecem culinárias espanhola, japonesa, italiana, franco-suiça e até churrasco de chão, acompanhado pela famosa cerveja artesanal. 26 pratos inéditos fazem parte da Temporada Gastronômica do Pinhão em restaurantes espalhados pela cidade.

Páscoa é tempo de chocolate. Lojas de fábrica oferecem inúmeras combinações e formatos de chocolate, além de possibilitar ao turista uma visitação à área de produção do chocolate artesanal.

Quem chegar aos 1.628 metros de altitude de Campos do Jordão deverá encontrar muito sol. A previsão do tempo para a cidade é de temperatura mínima de 12ºC e máxima de 25º.

A melhor opção para quem pretende curtir o feriado nas montanhas seguir pela Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto até Taubaté e seguir pela Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123). A estrada está com boas condições e bem sinalizada.

Informações sobre a programação do feriado em Campos do Jordão podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Turismo pelo telefone (12) 3663-1098.