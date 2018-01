Campos do Jordão é opção para escapar do calor e lotação do litoral

Quem escolheu a serrana Campos do Jordão, no interior de São Paulo, para curtir os últimos dias de 2014 vai encontrar tranquilidade e calor menos intenso. Hotéis já estão quase lotados e, até janeiro, 500 mil turistas deverão passar pela cidade.

O destino tem sido uma opção para quem busca a tranquilidade de cidade do interior sem perder a sofisticação. Nos hotéis, que já estão com 90% da ocupação para a virada do ano, é possível encontrar pacotes com ceia completa pelo mesmo valor do ano passado.

Neste sábado, 27, a temperatura na cidade é de 24 graus, média que deve se manter pelos próximos dias. Clima ameno durante o dia e mais friozinho à noite.

A partir das 8h deste domingo, 28, haverá uma caminhada com saída da Praça do Capivari. Já a virada do ano, também na Praça do Capivari, terá a música pop da Banda Naluh, a partir das 23h. À meia-noite, acontece a queima de fogos. Depois, o grupo dançante retorna ao palco tocando músicas de artistas nacionais e internacionais.

Calendário. Para garantir visitação frequente, Campos do Jordão quer fomentar o turismo o ano todo e não se limitar ao período das férias de julho.

Um calendário temático foi criado pela prefeitura. No mês de janeiro, o tema será música na Vila Capivari. Em fevereiro, o carnaval de máscara toma conta das ruas do centro. Em março, a aventura e o off-road agitam a cidade.

Para o mês de abril, a gastronomia invade os bares e restaurantes sob o apelo do pinhão. O festival de lã chega em maio, seguido pelos motivos juninos.

As férias de julho seguem com o tradicional Festival de Inverno. A dança e a arte estarão presentes nos meses de agosto e setembro, respectivamente. Em outubro, serão 15 dias para as crianças curtirem a cidade e 15 dias para os adultos se deliciarem com o Festival da Cerveja.

Finalizando o ano, novembro com atividades ligadas ao conhecimento e, em dezembro, o Natal dos Sonhos.