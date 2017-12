Campos do Jordão deve receber 100 mil turistas no feriado

Localizada a 1.700 metros de altitude, na Serra da Mantiqueira, e a 167 quilômetros de São Paulo, Campos do Jordão é o destino de pelo menos 100 mil turistas nesse feriado de Corpus Christi. A rede hoteleira da cidade, composta por 140 hotéis e pousadas oferece 8 mil leitos e está praticamente lotada. "Estamos com 100% de reservas nas pousadas, com pacotes que variam entre R$ 800,00 a R$ 5 mil para os quatro dias de hospedagem", diz Marta Eisenlohr, presidente da Central de Pousadas do município.

Veja também:

Tempo será de frio e chuva na capital paulista durante feriado

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Baixas temperaturas 'esquentam' turismo serrano em SP

Confira o que abre e o que fecha no feriado de Corpus Christi

CET estima saída de 1,4 milhão de carros de São Paulo

Acompanhe a situação do trânsito no blog

Segundo o secretário de turismo da cidade, Tércio Laurelli, esse feriado é considerado o termômetro para o movimento da temporada de inverno, quando a cidade recebe cerca de 1,5 milhão de turistas. A maior parte flui entre os dias 4 e 26 de julho, período em que é realizado o Festival Internacional de Inverno, considerado um dos principais encontros de música clássica da América Latina e que esse ano completa 40 anos. "Temos uma vasta programação cultural e artística, desde exposição no Palácio da Boa Vista até apresentações na praça do Capivari, a principal concentração turística", acrescenta o secretário.

E quem passar o feriado prolongado na estância ainda poderá aproveitar as receitas especiais oferecidas por 24 restaurantes que fazem parte do Grupo Cozinha da Montanha de Campos do Jordão. A partir de amanhã até o dia 15 de agosto tem temporada gastronômica de inverno.

O presidente do grupo, Luis Fernando Peretti, os "chefs" farão homenagens a personalidades da França, conforme o tema do próprio Festival de Inverno que vai homenagear os músicos franceses, através da criação de fondues inéditas e pratos de chocolates. "O trabalho de pesquisa e criatividade dos restaurantes é um desafio constante, oferecendo o melhor produto com preços acessíveis que variam entre R$ 30,00 a R$ 120,00, o prato", diz Peretti.