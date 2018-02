Campos do Jordão: 100% dos hotéis reservados

ESPECIAL PARA O ESTADO

CAMPOS DO JORDÃO

O feriado de Corpus Christi abre oficialmente a temporada de inverno em Campos do Jordão. Até 31 de julho, a cidade a 180 km de São Paulo está pronta para receber 700 mil turistas e movimentar mais de R$ 1 bilhão.

Para este fim de semana prolongado, 100% das vagas em hotéis e pousadas da região central estão reservadas. As opções de hospedagem variam de R$ 250 (diária econômica) a R$ 25 mil (pacote de 4 dias em hotel superluxo) para casal.

A exemplo de outras temporadas, a cidade preparou uma programação de inverno recheada. Na Concha Acústica da Praça do Capivari o turista poderá acompanhar a Orquestra Filarmônica de Campos do Jordão. Formada por 25 músicos, tem repertório de músicas clássicas e populares. O espetáculo será amanhã, a partir das 14h30.

A Cia. Filarmônica se apresenta na Concha Acústica do Auditório Cláudio Santoro (Rua Luis Arrobas Martins, 1.800, tel. (12) 3662.2334) no sábado, às 17h. O auditório também terá Luiza Possi na sexta-feira.

Sábado será a vez do Duo Sciotti, dos irmãos Sergio e Derico Sciotti ( do Programa do Jô). A dupla se apresenta com flauta, saxofone, teclado e piano, às 21h.

Programa musical tradicional da cidade, o Festival Internacional de Inverno, em sua 42.ª edição, vai de 2 a 24 de julho. Ingressos à venda no site www.ingressorapido.com.br.

Para quem prefere humor, a cidade oferece a 2.ª edição do Festival do Humor até fim de julho. Na sexta-feira, Evandro Santo, o Christian Pior, apresenta seu stand-up comedy no Teatro do Grand Hotel (Avenida Frei Orestes Girardi, 3.549, tel. (12) 3668-6000).

Para quem quer fazer compras, as opções são os empreendimentos sazonais que abrem a partir deste feriado. Há três novos shoppings, que venderão até carros, com direito a test-drive.