Campinas tem recorde de calor em dezembro Campinas, no interior de São Paulo, já registra o dezembro mais quente dos últimos 25 anos. Até ontem, as máximas atingiram, em média, 34,2ºC, segundo o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas a Agricultura (Cepagri), da Unicamp. "Neste ano, as chuvas de outubro a dezembro estão muito abaixo do esperado. Todo calor reverte em aquecimento", diz o diretor do Cepagri, Hilton Silveira.