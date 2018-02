Campinas pede ajuda da Força Nacional do SUS para combater dengue

Maria do Carmo Pagani, O Estado de S.Paulo

A Secretaria de Saúde de Campinas, no interior de SP, encaminha na segunda-feira, 14, documentação ao Ministério da Saúde com objetivo de buscar ajuda da Força Nacional do Sistema Único de Saúde para combater a epidemia de dengue, que é grave na cidade. Contatos nesse sentido foram feitos na semana passada pelo secretário de Saúde, Cármino de Souza.

O secretário disse que o Ministério vai avaliar e discutir a necessidade, conveniência, disponibilidade e o tipo de ajuda que o governo pode dar com a Força Nacional, programa de cooperação com Estados e municípios para execução de medidas de prevenção, assistência às situações de surto, epidemia, desastre ou desassistência à população.

Campinas já conta, desde a semana passada, com a contribuição de 100 soldados do Exército, além de equipes da Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) nas ações de combate aos criadouros do mosquito transmissor da doença.

A epidemia de dengue na cidade tem assumido proporções preocupantes. Desde o início do ano já foram confirmadas 3615 ocorrências da doença. Outras 3346 suspeitas estão sendo investigadas. Uma morte foi confirmada na semana passada.

Os pronto-atendimentos de hospitais públicos, particulares, além dos centros de saúde têm estado superlotados de pessoas com sintomas da doença. O tempo de espera para atendimento pode superar 8 horas. A preocupação das autoridades é que neste ano a prevalência tem sido da dengue do tipo 1, a mais grave.