Campinas inicia restrição a caminhões Começam a valer amanhã as restrições para a circulação de caminhões em Campinas. Fica proibida a circulação de veículos de carga com comprimento acima de 14 metros na área interna do Anel Rodoviário, de segunda a sexta-feira, das 6h às 20h; e aos sábados, até 14h. O Anel Rodoviário compreende o polígono formado pelas Rodovias Dom Pedro I, Anhanguera, Bandeirantes e Santos Dumont.