Campinas: gases causam interdição A Secretaria de Meio Ambiente de Campinas interditou ontem um prédio com 52 famílias, no bairro Mansões Santo Antônio, por contaminação do subsolo - uma indústria da área de solventes já funcionou no local. Como não foi instalado um sistema de mitigação de gases sob a área, os moradores serão orientados a deixar o imóvel. / TATIANA FÁVARO