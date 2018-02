Campeã de SP será conhecida hoje

A escola campeã do carnaval paulistano será conhecida hoje. A apuração começa às 16h no sambódromo do Anhembi, com mais segurança do que no ano passado e sem nenhum espaço para torcidas. Entre as favoritas ao título estão Mocidade Alegre e Vai-Vai.

Depois do episódio do ano passado, em que integrantes de escolas invadiram a área reservada aos jurados e rasgaram votos dados por jurados, a Prefeitura assumiu a responsabilidade pela segurança do evento.

Uma das mudanças promovidas foi o aumento no número de vigias contratados - serão mais de cem. Em 2012, quando a Liga Independente das Escolas de Samba administrava o evento, houve metade desse efetivo, segundo a administração.

Sem espaço para público, cada escola terá direito de cadastrar até dez integrantes para ficarem na área restrita da apuração.

Para entrarem, eles terão de usar pulseira com marca d'água e crachá com foto. Além dos integrantes das agremiações, só poderão entrar na área imprensa e organizadores do evento.

Em 2012, havia espaço para 8 mil pessoas assistirem à contagem dos votos. Ao saírem do sambódromo, alguns torcedores da Gaviões da Fiel colocaram fogo em carros alegóricos.

Jurados. Outra novidade deste ano é o aumento no número de jurados. Serão cinco para cada um dos nove quesitos. Em 2012, eram três. Eles vão julgar comissão de frente, evolução, mestre-sala e porta-bandeira, harmonia, bateria, samba-enredo, enredo, fantasia e alegoria. As notas máxima e mínima de cada quesito serão descartadas. Só 13 jurados que atuaram no ano passado foram mantidos pela Liga.