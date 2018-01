Campanha tenta arrecadar recursos com fiéis A Arquidiocese do Rio lançou uma campanha para quitar a dívida de cerca de R$ 90 milhões, adquirida com a transferência da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de Guaratiba, na zona oeste, para Copacabana, na zona sul, por causa da chuva. Na época, o arcebispo do Rio, d. Orani Tempesta, anunciou que seria feita auditoria para verificar os gastos e a dívida seria renegociada com os credores.