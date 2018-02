Campanha em SP alerta motoboys sobre novas exigências de segurança

SÃO PAULO - Começou na manhã desta segunda-feira, 25, em São Paulo, uma campanha para alertar motoboys e condutores que desejam ingressar na profissão sobre as novas exigências do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que passam a vigorar em todo o País no próximo dia 4 de agosto.

O início da campanha começou por volta das 9h no bolsão de estacionamento para motociclistas da Praça da República, na região central da capital. Segundo o Departamento de Trânsito (Detran) de São Paulo, serão distribuídos cerca de 100 mil cartilhas em 100 bolsões de estacionamento para motociclistas.

Serão feitas também blitz informativas sobre os novos itens obrigatórios de segurança previstos na legislação federal, como coletes e capacetes com dispositivos retrorrefletivos, proteção para motor e pernas, além de aparador de linha, também conhecido como "antena corta-pipa", entre outros.

A cartilha funciona como um guia prático para explicar os pré-requisitos do condutor e do veículo e as leis que regulamentam a profissão. Também conta com orientações sobre o curso especializado para motofrete, dicas para uma pilotagem segura, indicações da Polícia Militar quanto aos itens que serão fiscalizados e o passo a passo sobre como o motorista pode obter o Condumoto (certificado de capacitação para o transporte de pequenas cargas, expedido pelo DTP).

Fiscalização. Motoboys têm até o dia 4 de agosto para atender às novas exigências de segurança. O condutor que descumprir as regras estará sujeito a penalidades e medidas administrativas previstas nos artigos 230, 231, 232 e 244 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A multa pode chegar a R$ 191,54 e, dependendo da infração cometida, o condutor pode ter a CNH apreendida ou suspensa.