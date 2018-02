Campanha contra violência infantil no Facebook quer ganhar as ruas

SÃO PAULO - A campanha contra violência infantil iniciada no Facebook, com a mudança da foto do perfil por um personagem de desenho animado, vai ganhar as ruas. Um empresa irá fazer uma passeata na Avenida Paulista neste sábado, 8, com o intuito de chamar a atenção da sociedade e dos governos para o problema enfrentado no Brasil.

O manifesto que pede a troca da foto do perfil no Facebook por um personagem infantil começou no início de outubro, em homenagem ao Dia das Crianças, comemorado na próxima quarta-feira. Segundo a empresa, mais de 100 mil perfis aderiram à campanha em cerca de 24 horas.

Com a rápida divulgação, a empresa decidiu criar um evento na rede social em que convida a população para ir vestido com uma camiseta branca ou fantasia de personagens infantis, para uma manifestação pacífica. Quem quiser, ainda pode levar um brinquedo para ser doado a instituições de caridade. O ponto de encontro será em frente à Estação Trianon-Masp do Metrô, às 15h15.

Para denunciar casos de abuso ou violência infantil, basta ligar para o Disque 100, programa criado pela Secretaria de Direitos Humanos do governo federal.