Caminhonete invade linha da CPTM

SÃO PAULO - Uma caminhonete desgovernada derrubou o alambrado e invadiu a via férrea entre as estações Guaianazes e Antônio Gianetti Neto, da Linha 11-Coral (Luz-Estudantes), por volta das 15h45 desta terça-feira, 21.

A CPTM informou que, embora um trem estivesse circulando na hora da ocorrência, não houve colisão com o veículo, nem vítimas entre os passageiros. Segundo a Polícia Militar, a única vítima registrada foi o motorista do veículo, porém sem ferimentos graves. Ele foi atendido pelo resgate.

A caminhonete atingiu uma estrutura de sustentação do sistema de alimentação elétrica dos trens na região. Até por volta das 17h, a circulação entre as estações Guaianazes e Antônio Gianetti Neto estava sendo realizada por uma única via.

Equipes de manutenção da CPTM tentavam restabelecer a operação na outra via. O local fica na zona leste de São Paulo, próximo à divisa com os municípios de Poá e Ferraz de Vasconcelos.

Texto atualizado às 17h35.