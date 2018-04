Caminhonete de casal desaparecido é achada A polícia de Piracicaba localizou ontem a caminhonete S10 do casal de empresários Cláudio Meneguetti, de 56 anos, e Lilian Simioni, de 57, que desapareceu após sua casa ter sido invadida na terça-feira. A empregada do casal, Susana Aparecida Parente Felippe, de 57, foi assassinada. O veículo estava trancado e com o alarme acionado, perto da casa do casal, e foi periciado. A polícia aguarda imagens de uma agência bancária, onde os suspeitos teriam sacado R$ 2 mil das contas do casal. Ninguém foi preso.