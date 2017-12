Caminhonete atropela e mata empresário em Sorocaba, no interior

SOROCABA - A Polícia Civil tenta identificar o motorista de uma caminhonete que atropelou e matou o empresário Salvador Mangano Neto, de 54 anos, na noite desta segunda-feira, 20, e fugiu sem prestar socorro, em Sorocaba, no interior de São Paulo.

O acidente, no bairro Parque Campolim, na zona sul da cidade, foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram quando o veículo atingiu a moto do empresário e não parou, seguindo pela rua em alta velocidade. Segundo a polícia, a caminhonete teria passado sobre o corpo do empresário. A vítima morreu no local.

Um dos carros estacionados na rua também foi atingido pela caminhonete. O veículo tinha um adesivo na porta, o que pode facilitar a identificação do condutor. A via fica em um dos bairros mais movimentados da cidade e permite o estacionamento dos veículos nos dois lados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Muito conhecido na cidade, o empresário era engenheiro e presidente do Lar Escola Monteiro Lobato, uma das principais entidades assistenciais de Sorocaba. Também era conselheiro da Fundação Ubaldino do Amaral, mantenedora do jornal Cruzeiro do Sul. Mangano integrava a Loja Maçônica Perseverança III havia mais de dez anos.