Caminhoneiros fazem protesto contra restrições de circulação

SÃO PAULO - Um protesto de caminhoneiros ocupa a faixa da direita da Avenida Escola Politécnica, na zona oeste de São Paulo, desde as 6h30 desta quinta-feira, 16, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Cerca de 250 caminhoneiros estão parados na via, no sentido da Marginal do Pinheiros. A manifestação pacífica é por causa da restrição de caminhões na Marginal do Pinheiros e nas Avenidas dos Bandeirantes e Roberto Marinho, válida desde o último dia 2.