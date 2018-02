Caminhoneiros fazem carreata na Marginal do Tietê

SÃO PAULO - Um grupo de caminhoneiros participou de uma carreata pela marginal do Tietê, na manhã desta quarta-feira, 7, terceiro dia de paralisação na distribuição de combustíveis em São Paulo.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o grupo estava trafegando pela faixa da direita da pista central, no sentido Lapa. Por volta das 11 horas, os manifestantes, que seguiam um carro de som, estavam perto da Ponte Atílio Fontana, na zona norte. O policiamento acompanhou o protesto.

O trânsito ficou complicado na região. As pistas expressa e local apresentavam lentidão entre as Pontes Atílio Fontana e Freguesia do Ó.