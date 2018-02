Caminhoneiros ameaçam fechar na 2ª os acessos das rodovias à Marginal do Tietê O Sindicato dos Transportadores de Rodoviários de Autônomos de Bens do Estado de São Paulo (Sindicam-SP) promete bloquear os acessos das rodovias com acesso à Marginal do Tietê caso a Prefeitura mantenha a restrição ao tráfego de veículos pesados na via e em outras avenidas do minianel viário da cidade. As multas começam na segunda-feira.