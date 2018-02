Caminhoneiro que causou acidente na Anchieta é preso em flagrante

SÃO PAULO - O motorista do caminhão que teria perdido o freio e causado o engavetamento que envolveu oito veículos na Rodovia Anchieta na manhã desta quarta-feira, 5, foi preso em flagrante. No final da tarde, ele aguardava para ser ouvido no 4º DP de São Bernardo do Campo, onde o caso será investigado.

Segundo a delegada Kátia Regina Cristofaro Martins, o homem responderá por homicídio culposo e lesões corporais culposas. Ela não arbitrará fiança. De acordo com dados dos bombeiros, uma pessoas morreu e outras cinco ficaram feridas. A delegada recebeu os dados da Polícia Rodoviária Estadual e pretende ouvir as vítimas do acidente.

O marido da senhora que morreu no acidente já aguarda na delegacia para ser ouvido, segundo a delegada.

A colisão aconteceu por volta das 9h30 e envolveu cinco veículos de passeio, um caminhão e dois ônibus. Segundo a concessionária Ecovias, as condições climáticas eram normais no momento do acidente. A rodovia ficou totalmente interditada até por volta das 15h30.