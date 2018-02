Caminhoneiro provoca acidente, mata 11 e foge

O choque entre dois caminhões e um ônibus matou 11 pessoas em Mara Rosa (GO), a 367 quilômetros de Goiânia, na BR-153, anteontem, às 15h30. Com 32 passageiros, um ônibus da Transbrasiliana fazia a rota entre Goiânia (GO) e Teresina (PI) quando bateu de frente num caminhão-baú e na lateral de outro, carregado de brita. O caminhoneiro que provocou o acidente fugiu.

No choque, bagagens de mão e passageiros do ônibus foram lançados para fora. "A imprudência foi a principal causa", disse o comandante Kepler Lima Prado, da Polícia Rodoviária Federal.

O policial explicou que um caminhão, não identificado, ultrapassou o ônibus em local proibido. Outros dois caminhões, que trafegavam em sentido contrário, não conseguiram desviar. O choque ocorreu quando o caminhão-caçamba que vinha atrás bateu na traseira do caminhão-baú, que, desgovernado, acertou o ônibus. Os feridos foram atendidos em hospitais próximos.

Minas. Um acidente por volta das 18 horas de ontem com um micro-ônibus, próximo de Frei Gaspar (MG), na MGT-342, causou 12 mortes e deixou 18 feridos, segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros. O veículo levaria um grupo de jovens para uma festa em Itambacuri (MG). O motorista pode ter perdido o controle em uma curva e caído em uma ribanceira. Até o fim da noite, equipes trabalhavam no local. /COLABOROU MARCELO PORTELA.