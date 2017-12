Caminhoneiro morre em tentativa de assalto a carro-forte na rodovia dos Tamoios

SÃO PAULO - Um caminhoneiro morreu nesta terça-feira, 21, após ser baleado durante uma troca de tiros entre criminosos e seguranças de um carro-forte que era alvo de tentativa de roubo na rodovia dos Tamoios. O caso ocorreu por volta das 20h no quilômetro 12 na via, na região de São José dos Campos, interior de São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), cerca de cinco homens com fuzis e metralhadoras tentaram roubar o veículo blindado que transporta valores. Os seguranças revidaram e houve tiroteio, mas conseguiram escapar. Um caminhoneiro que passava pela rodovia foi atingido por um disparo e morreu no local.

Na fuga, os criminosos roubaram um caminhão, o colocaram na pista e atearam fogo nele. Então, fugiram em três carros pela Tamoios e depois pela Ayrton Senna. No caminho, abandonaram dois carros. Até o momento, ninguém foi preso. A PRE aguarda finalização da ocorrência para informar mais detalhes sobre o caso.

