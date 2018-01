Caminhoneiro morre carbonizado em acidente no Rodoanel

SÃO PAULO - O motorista de um caminhão que transportava diesel morreu carbonizado na tarde desta segunda-feira, 29, depois que o veículo capotou, caiu do viaduto do Rodoanel Leste (SP-21) e pegou fogo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na divisa com Ribeirão Pires, por volta das 13h40. O caminhoneiro teria perdido o controle do veículo que, ao capotar, bateu no muro de contenção e passou pelo canteiro antes de cair na ribanceira. A corporação enviou nove viaturas para atendimento.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foi acionada para verificar se houve danos ao meio ambiente. Segundo internautas, a região abriga áreas de pesqueiros. A rodovia chegou a ser interditada nos dois sentidos, mas foi liberada ainda no meio da tarde.

Outro acidentes. Ainda nesta segunda-feira, por volta das 17h20, um caminhão que transportava soda cáustica colidiu com um carro no Rodoanel Mário Covas, altura do KM 42. Não houve feridos nem vítimas fatais. Outro caminhão foi enviado ao local para recolher a carga.

No fim da tarde, um carro capotou na Estrada do Rio Acima, altura do número 1000, na região de São Bernardo do Campo. Uma pessoa ficou ferida e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com apoio do Corpo de Bombeiros.

