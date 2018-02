Caminhoneiro foi salvo por dez minutos

Por volta das 17h30, o caminhoneiro se dirigia a São Paulo, quando o rastreador do seu veículo ficou sem sinal. O caminhão parou na saída do túnel. "Vi que uma árvore estava pra cair no barranco. Ia cair bem em cima da cabine do caminhão."

Domingos afirmou que funcionários da Ecovias o ajudaram a levar o veículo até um ponto mais seguro. "Foi Deus que colocou esse pessoal lá para me tirar do local e salvar minha vida", disse Domingos. "A árvore caiu dez minutos depois e ficou atravessada na pista. Era muito grande."

Por volta das 23h, chovia forte no trecho de serra da Anchieta. A neblina atrapalhava a visibilidade dos motoristas.

A viagem até a Baixada demorava mais de seis horas. Esse foi o tempo que a estudante Patrícia Martins de Lima, de 18 anos, levou para chegar em casa, em Santos, após sair da faculdade, em São Paulo. "Nem em feriado demora tanto", disse. O ônibus ficou quase duas horas parado no trecho de serra da Anchieta, segundo Patrícia. Na chegada a Santos, as enchentes atrapalharam a passagem do ônibus.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outro caminhoneiro, Flávio Gonçalves, de 33 anos, não tinha nem ideia do horário que chegaria ao Porto de Santos. "Minha previsão era chegar ao porto até 21h45. Mas agora só Deus sabe o tempo que vou levar."