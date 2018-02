Caminhoneiro é resgatado 5 dias depois de sofrer acidente

O caminhoneiro Renato Varela de Oliveira foi resgatado na tarde dessa quinta-feira, 7, em uma ribanceira, cinco dias depois de ter sofrido um acidente, no município de Jaguariaíva, na região central do Paraná, segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

O acidente ocorreu no último sábado, 2, na Rodovia PR-151, perto do Rio das Mortes. O caminhão, que saiu de Avaré, no interior de São Paulo transportando caixas de laranjas, seguia para o Rio Grande do Sul. O motorista perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e caiu na ribanceira, de acordo com a PRE.

Como o local tem mata fechada, ninguém viu o caminhão tombado. A polícia chegou até ele graças ao pai da vítima que, em razão do desaparecimento do rapaz, resolveu procurá-lo por conta própria.

O caminhoneiro contou aos policiais que conseguiu sobreviver consumindo as laranjas que caíram sobre a cabine do veículo. Renato Varela de Oliveira estava com várias fraturas e foi socorrido e encaminhado ao Hospital Carolina Lupion, da cidade de Jaguariaíva e, segundo a PRE, passa bem.