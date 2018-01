Caminhoneiro alcoolizado é preso após bater em 4 carros em SP

SÃO PAULO - Um caminhoneiro alcoolizado saiu em fuga pelas ruas da zona leste de São Paulo na noite deste domingo, 28, e bateu em dois veículos parados em um semáforo da Avenida Luís Inácio de Anhaia Melo após colidir em um carro na Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo, e ser perseguido pelo motorista. O condutor da carreta só foi parado 18 quilômetros depois, na região central da capital, quando bateu em um carro de um policial civil na Avenida do Estado, nas proximidades do Mercado Municipal. Uma pessoa ficou ferida, e o caminhoneiro foi preso.

A primeira batida aconteceu por volta das 23 horas, na altura do quilômetro 225 da Dutra, quando o condutor do caminhão tentou fazer uma ultrapassagem.

Em entrevista ao Bom Dia São Paulo, da Rede Globo, o motorista do primeiro veículo afirmou que teria informado o acidente a policiais militares que estavam em uma viatura durante o trajeto de fuga do caminhoneiro, mas que os policiais não o teriam seguido. Em nota, a Polícia Militar afirmou que as ligações feitas ao 190 "serviram de subsídios" para a interceptação do motorista da carreta.

"A ligação deste reclamante, que entrou em contato com a produção do BDSP, foi uma das informações iniciais que muito contribuiu para que o condutor fosse localizado e abordado", declarou a PM.

O caminhoneiro foi preso em flagrante após o teste do bafômetro ter indicado 0,99 miligrama de álcool por litro de ar expelido. O homem de 28 anos foi encaminhado ao 8º Distrito Policial (Brás/Belém) e não tem direito do pagamento de fiança. Uma pessoa foi encaminhada ao hospital com ferimentos, mas passa bem.