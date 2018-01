Caminhões pegam fogo depois de batida na Tamoios

SÃO PAULO - Dois caminhões pegaram fogo após colidirem no trecho de serra da Rodovia dos Tamoios (SP-99), na altura do km 71, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 3. O Corpo de Bombeiros informa que os veículos bateram de frente. Um caminhão transportava combustível e o outro levava bebidas.

Redobre a atenção! Trecho de serra bloqueado por motivo de acidente! — Tamoios (@Tamoios099) 3 de março de 2017

Ainda de acordo com a corporação, os motoristas tiveram ferimentos leves e a rodovia continua interditada na altura do km 55, em direção ao litoral, e nas proximidades do km 80, no sentido de São José dos Campos. O bloqueio já dura quase dez horas. A rodovia permaneceu fechada para tráfego por mais de 6 horas, na manhã desta sexta-feira, e foi liberada parcialmente às 11h. Mas, às 15h20, a via foi novamente interditada, para a retirada da carga dos veículos. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Mais cedo, a rodovia apresentava lentidão em ambos os sentidos. Motoristas devem evitar a região. Quem vai para o litoral, neste momento, pode utilizar as rodovias Oswaldo Cruz, Rio Santos e Mogi-Bertioga como alternativas.