Seis caminhões batem e fecham pista expressa na Marginal do Tietê

SÃO PAULO - Um engavetamento de seis caminhões complicou o trânsito na Marginal do Tietê, na zona norte de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 3. Por volta das 5h, o motorista da primeira carreta perdeu o controle da direção ao tentar frear e acabou com o veículo entalado em forma de "L" na Ponte da Casa Verde, na pista expressa sentido Castelo Branco. Na sequência, mais cinco caminhões colidiram. Ninguém ficou ferido.

O acidente refletiu no trânsito da Marginal do Tietê, que chegou a ter 12,4 quilômetros de lentidão na pista expressa, 10 quilômetros na local e mais 2,5 em outro ponto da pista expressa.

Às 6h30, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) iniciou o trabalho para guinchar as carretas e, até as 7h30, duas faixas da direita seguiam bloqueadas.

As Rodovias Ayrton Senna e Presidente Dutra, que dão acesso à Marginal, chegaram a ter 11 e 10 quilômetros de congestionamento, respectivamente.

Ainda não se sabe os motivos do acidente, mas os motoristas envolvidos alegaram que a pista estava escorregadia por causa da chuva que cai desde o começo do dia na capital. A Polícia Militar afirmou que todos os caminhoneiros passarão por testes de bafômetro.

Ipiranga. Um outro acidente aconteceu no começo da manhã desta sexta-feira. Um caminhão tombou no Viaduto Grande São Paulo, no sentido Ipiranga, por volta das 5h30. Uma pessoa se machucou e foi socorrida. O congestionamento refletiu na Rua das Juntas Provisórias e até na saída da Avenida Salim Farah Maluf.