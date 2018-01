Paulo Maciel, do estadao.com.br,

A colisão frontal entre dois caminhões deixou um ferido grave no município de Itatiba-SP. O acidente ocorreu às 22h40 desta quinta-feira, no quilômetro 82 da SP-360, Rodovia Constâncio Cintra, que está parcialmente interditada. De acordo com a Polícia Rodoviária, os veículos estão passando pelo acostamento. A ocorrência será registrada na Delegacia de Itatiba.