Caminhões a mais de 70 km/h já são multados

A Prefeitura começou a multar ontem caminhões que trafegam com velocidade acima de 70 km/h na Marginal do Pinheiros, mas o balanço de autuações só deve sair daqui a 30 dias. A medida é uma tentativa de reduzir acidentes na via e segue mudanças já adotadas na Marginal do Tietê. As multas serão aplicadas por 14 radares. Quem for flagrado trafegando acima do limite permitido tem de pagar R$ 127,69 e recebe 5 pontos na carteira.