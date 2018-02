Caminho do Sol agora será rota internacional Dez anos depois de ser criado pelo empresário José Palma, o Caminho do Sol, com percurso de 241 km por 13 cidades paulistas, vai ganhar o status de "rota peregrina internacional". O reconhecimento virá durante o VI Encontro Nacional dos Peregrinos de Santiago de Compostela, de 28 de abril a 1.º de maio, em Águas de São Pedro. A cidade é o ponto de chegada do Caminho do Sol - que começa em Santana de Parnaíba - e abriga a Casa de São Tiago, que será restaurada. Desde 2002, mais de 10 mil pessoas fizeram o trajeto.