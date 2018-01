Caminhão tomba, pega fogo e bloqueia Régis Bittencourt

A Rodovia Régis Bittencourt ficou totalmente bloqueada na tarde desta sexta-feira, 29, no sentido São Paulo, na altura de Cajati, interior de São Paulo, por conta do tombamento de um caminhão na altura do quilômetro 513. Ninguém se feriu.

De acordo com a Autopista Régis, empresa que administra a estrada, a carga de álcool etílico se espalhou na via e o veículo pegou fogo. Às 16h30, apenas a faixa um estava liberada para o tráfego.

A faixa 2 e o acostamento ainda estavam interditados e a lentidão já chegava a 8 quilômetros. No mesmo horário, ainda não havia previsão para liberação total da estrada.