Caminhão tomba na Régis Bittencourt e mata ciclista

SÃO PAULO - Um caminhão carregado de caçambas com entulho tombou sobre um ciclista que pedalava pelo acostamento na Rodovia Régis Bittencourt na madrugada desta sexta-feira, 25. O ciclista, soterrado pela carga, morreu na hora, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele não carregava documentos. O acidente aconteceu no quilômetro 274, no sentido de Curitiba, na divisa entre Embu das Artes e Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O caminhoneiro não se feriu.

À PRF, o motorista do caminhão disse que dirigia pela faixa da esquerda quando perdeu o controle da direção e o caminhou tombou na faixa da direita. A carga de entulhos e caçambas ficou espalhada pelo acostamento.

Às 7h20, a faixa da direita estava bloqueada e o trânsito fluía pela esquerda. Eram quatro quilômetros de lentidão, do 271 ao 275.