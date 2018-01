Caminhão tomba na Marginal e mata ladrão

Um ladrão morreu após uma carreta tombar, na madrugada de ontem, na Marginal do Tietê, perto da Ponte Julio de Mesquita Neto. O acidente aconteceu durante uma tentativa de assalto. O bandido subiu na carroceria do veículo e, depois de alcançar a cabine, anunciou o assalto. O motorista perdeu o controle da direção e a carreta tombou em cima do assaltante. Ele morreu na hora. O caminhão transportava frutas, que já haviam sido descarregadas. As caixas de madeira caíram na pista.