Caminhão tomba na Avenida dos Bandeirantes na zona sul de SP

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um caminhão transportando um contêiner com 32 toneladas de laranja tombou, por volta das 3 horas desta quarta-feira, 20, na pista sentido Imigrantes da Avenida dos Bandeirantes próximo ao Viaduto Santo Amaro, região de Moema, na zona sul de São Paulo.

O caminhão saiu da cidade de Araraquara, interior paulista, e seguia para a Baixada Santista quando o motorista, numa curva, perdeu o controle da direção, causando o tombamento. Três das quatro faixas de rolamento estavam bloqueadas até as 4 horas. Não houve feridos.

Um guincho da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) foi acionado para que o caminhão seja retirado do local antes das 6 horas. Em razão do horário, às 4h10 desta manhã havia lentidão apenas por aproximação. O contêiner não foi aberto com a queda segundo CET.