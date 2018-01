Caminhão tomba na alça de acesso à Rodovia Imigrantes

Um caminhão cegonheira tombou na alça de acesso à Rodovia dos Imigrantes, localizada no km 26 da pista sentido capital, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Há bloqueio em uma das faixas da alça, que é utilizada pelos veículos que saem do bairro Batistini e acessam a Imigrantes. De acordo com a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, o acidente aconteceu às 13h30 e não há informações sobre vítimas. Até as 15h30, não havia lentidão em nenhum dos sentidos da rodovia. Equipes da Ecovias e do Corpo de Bombeiros estavam no local para atender a ocorrência e retirar os veículos que caíram do caminhão. Nesse horário, o sistema operava no esquema 5x5: a descida pelas pistas sul da Rodovia dos Imigrantes e da Anchieta. Para a subida da serra, os motoristas utilizam a pista norte das duas rodovias.