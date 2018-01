Caminhão tomba em obras da futura Estação Pinheiros do Metrô

Um caminhão tombou dentro do canteiro de obras da futura Estação Pinheiros do Metrô na tarde desta quarta-feira, 25. O acidente aconteceu depois das 17 horas no canteiro lateral da obra, próximo ao Edifício Passarelli, ao lado da Marginal do Pinheiros. Em nota, o Consórcio Via Amarela afirma que as causas do acidente estão sendo apuradas. Caminhão tombou e ficou com as rodas para cima quando fazia manobras. Foto: J.F. Diório/AE O caminhão do tipo munck, uma espécie de guindaste, tombou enquanto fazia manobras e movimentava peças. O motorista ficou ferido sem gravidade. Em janeiro de 2007, desabamento matou sete pessoas no local.