Caminhão tomba em avenida perto da Ponte do Jaguaré

Um caminhão tombou no fim da manhã desta segunda-feira, na Avenida Engenheiro Pires, sentido Santo Amaro, perto da Ponte do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou quatro equipes ao local, o acidente aconteceu por volta das 11h30 e o motorista ficou preso às ferragens. Até as 12h30, não havia informações sobre seu estado de saúde. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 12h30, o veículo continuava no local, mas não atrapalhava o trânsito.