Caminhão tomba e interdita Marginal

Um caminhão transportando produto tóxico e corrosivo tombou no final da tarde de ontem na Marginal do Tietê e interditou a pista expressa, entre as Pontes da Casa Verde e do Limão, no sentido Castelo Branco, a partir das 18 h. O produto, silicato, usado na fabricação de sabão, caiu na pista e escorreu para o Rio Tietê. Até as 23h30, três faixas da via continuavam fechadas e a liberação não ocorreria antes de meia-noite. Ninguém se feriu.

No acidente, o tanque com o produto químico ficou sobre a mureta de proteção da Marginal, ao lado do rio. O desafio dos bombeiros era estancar o vazamento para depois retirar o líquido, o que foi feito meia hora depois. Eles também jogaram areia na pista. "Temos 35 mil litros de produto químico. Não podemos encostar na carreta antes de esvaziá-la e transportar tudo com segurança", disse o tenente Ariel Axelson, que coordenava a operação. A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) foi acionada.

O acidente aconteceu por volta de 17h30. O motorista havia passado da pista central para a expressa quando o chassi do veículo se rompeu e, enquanto a cabine seguiu sem controle para cima de outro carro, o tanque com a carga foi jogado para frente e se chocou contra a mureta. "Perdi o controle total do volante. Nunca vi um caminhão quebrar no meio", disse o motorista João Carlos Ferreira, de 36 anos. O caminhão ia para Indaiatuba, no interior paulista. Ele afirmou ainda que costuma fazer o trajeto ao menos duas vezes por semana.

A cabine atingiu um Doblò. "Só senti a batida e ouvi o vidro do carro estourando", contou o técnico eletrônico Roberto Nakashima, de 37 anos. Ele seguia de Guarulhos, onde trabalha, para sua casa, em Taboão da Serra. "Se o muro não fosse forte, teríamos parado no rio."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lentidão. A interdição causou reflexos no trânsito da Marginal. Às 20 horas, o congestionamento no sentido Castelo Branco era de 7 km e o trânsito estava carregado desde a Ponte Jânio Quadros. Em toda a cidade, a lentidão era de 49 km, abaixo da média para o horário.

Cerca de uma hora depois, o congestionamento na pista expressa superou os 8 km, entre as Pontes do Tatuapé e do Limão. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) liberou uma das quatro faixas da via, e fez um desvio pela pista central da Marginal do Tietê. Nesta, a lentidão da Ponte Cruzeiro do Sul à Ponte do Limão chegou a 4 km, mesmo índice registrado pela pista local. / COLABOROU JOÃO PAULO CARVALHO