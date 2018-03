Caminhão tomba e interdita faixa da Rodovia Anhanguera em Campinas (SP)

SÃO PAULO - Um caminhão que estava sendo rebocado tombou na Rodovia Anhanguera, na altura do km 95, em Campinas, interior de São Paulo, por volta das 4h30 desta quinta-feira, 24. Às 7h30, a pista central continuava interditada e o trânsito era desviado para a pista marginal. No horário, o motorista encontra lentidão do km 92 ao 96, sentido interior.

Ainda na Anhanguera, o trânsito estava complicado na chegada a São Paulo, do km 12 ao km 11, reflexo de congestionamento nas marginais. A Bandeirantes tinha congestionamento do km 28 ao 30, em São Paulo, sentido capital, devido a obras na pista. A via ainda registrava trânsito lento do km 13 ao 16, na pista expressa.

A Rodovia Castello Branco registrava morosidade, no sentido Capital, do km 25 ao 30, em Osasco, na pista expressa. Também no sentido São Paulo, a Rodovia Presidente Dutra tinha tráfego intenso do km 218 ao 221, em Guarulhos.

O tráfego era lento na Rodovia Régis Bittencourt entre o km 268 e o km 270, no sentido São Paulo, na região de Taboão da Serra. Ainda no sentido São Paulo há nove quilômetros de lentidão, do km 312 ao km 303, e, no sentido Curitiba, há oito quilômetros de lentidão, do km 295 ao km 303, ambos na região de São Lourenço da Serra, devido ao excesso de veículos.