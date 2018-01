Caminhão tomba e interdita faixa da Avenida Celso Garcia, em SP

SÃO PAULO - Um caminhão tombou na tarde desta quinta-feira, 17, no cruzamento da Avenida Celso Garcia com a Rua João Boemer, na zona leste de São Paulo. Ninguém ficou ferido.

O acidente interditou o cruzamento da Celso Garcia com a Rua João Boemer, por volta das 14h20, no sentido centro. Três horas depois, o motorista enfrentava no local 1,5 km de lentidão, no sentido centro, da Fundação Casa até a Rua João Boemer. No sentido bairro, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava morosidade da Avenida Rangel Pestana até a Rua José Monteiro. A carga do veículo se espalhou pela pista.