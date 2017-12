Caminhão tomba e deixa um morto e quatro feridos na zona norte de SP

SÃO PAULO - Um caminhão virou na Rua Monte Alegre do Sul, no Jardim Brasília, na zona norte de São Paulo, por volta das 18h50 desta terça-feira, 26. De acordo com o Corpo de Bombeiros uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas no acidente, mas não correm risco de morte.

Duas vítima foram encaminha pelos bombeiros ao PS Taipas e uma para a Santa Casa. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, levou um dos feridos para o Hospital das Clínicas.

A perícia da polícia também foi ao local para investigar as causas do acidente. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que a rua continua bloqueada.

Texto atualizado às 20h50.