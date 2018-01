Caminhão tomba e causa interdição na Marginal do Tietê

Julia Baptista, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um caminhão que tombou por volta das 6 horas desta segunda-feira, 30, bloqueia duas faixas da esquerda da pista expressa da Marginal do Tietê, na zona norte de São Paulo, no acesso à Rodovia Castelo Branco, cerca de 500 metros antes da Ponte dos Remédios, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A pista expressa da Marginal do Tietê tem 6,2 quilômetros de lentidão da Ponte da Freguesia do Ó até a rodovia Castelo Branco. A pista local é melhor opção para o motorista.

Segundo a CET, a cidade registrava, às 8h15, 80 quilômetros de vias congestionadas.