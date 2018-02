Caminhão tomba e causa 19 km de congestionamento na Bandeirantes

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo um caminhão que transportava óleo diesel causa 19 km de congestionamento na Rodovia dos Bandeirantes na noite desta quarta-feira, 7, na região entre Jundiaí e Campinas, no interior de São Paulo. Às 22h20, a rodovia registrava lentidão do km 68 ao 87. O trânsito está sendo desviado para a Rodovia Santos Dumont, na altura do km 87, em Campinas.

Segundo a concessionária Autoban, empresa responsável pela rodovia, o motorista do veículo perdeu o controle da direção e tombou por volta das 16h30, na pista expressa da via, sentido interior. Ninguém se feriu.

O combustível transportado pelo caminhão vazou e a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) foi acionada para avaliar se houve dano ambiental. A Autoban informou que não há previsão para liberar a pista.