Caminhão tomba e causa 12 km de lentidão na Rodovia Ayrton Senna

Priscila Trindade, do estadão.com.br

Um caminhão transportando óleo diesel tombou na tarde desta sexta-feira, 16, no km 28 da Rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos, na Grande São Paulo, no sentido Taubaté. De acordo com a concessionária Ecopistas, ninguém ficou ferido.

Duas faixas chegaram a ficar interditadas das 16h20 às 17 horas. Apesar da liberação, meia hora depois o motorista ainda enfrentava congestionamento do km 11 ao 23. No sentido oposto, o trânsito é bom.