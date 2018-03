Caminhão tomba e bloqueia Marginal do Tietê

Ricardo Valota, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Um caminhão carregado com açúcar mascavo tombou, às 3h50 desta quinta-feira, 2, bloqueando a pista expressa da Marginal do Tietê, cerca de 700 metros antes da Ponte dos Remédios, no sentido Castelo Branco, na zona oeste de São Paulo. Ninguém ficou ferido.

Parte da carga se espalhou na pista. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou desvio pela pista local. Não há previsão para a liberação do trecho. Às 5h, a CET não registrava congestionamento na Marginal Tietê por conta do acidente.