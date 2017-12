Caminhão tomba e bloqueia Avenida Santos Dumont em SP

Ricardo Valota e Daniela do Canto, do estadao.com.br,

Um caminhão frigorífico, de Xanxerê(SC), carregado com carne suína, tombou por volta da 1 hora desta quinta-feira, 8, na pista sentido Aeroporto-Santana da Avenida Santos Dumont, junto à Praça Campo de Bagatelle, na Zona Norte de São Paulo. O veículo ocupa a faixa da esquerda e parte da calçada da praça, restando três faixas de rolamento para o trânsito. O motorista do caminhão não foi encontrado. Policiais militares e agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estão no local. Não houve registro de lentidão devido ao baixo movimento de veículos no horário. Segundo a CET, a empresa destinatária da carga, localizada em Mauá, na Grande São Paulo, está providenciando outro caminhão para fazer o transbordo da carne. Somente após isso, guinchos da CET farão o destombamento do veículo, o que não deve ocorrer antes das 7 horas, o que deve acarretar complicações no trânsito da região. Texto atualizado às 6 horas