Caminhão tomba e bloqueia acessos ao Viaduto Grande SP

Um caminhão, que transportava um cilindro com dióxido de carbono (gás carbônico), tombou às 2h45 na avenida Juntas Provisórias, na região sudeste da capital paulista, e interditou dois acessos do Viaduto Grande São Paulo, que faz a ligação dos bairros do Ipiranga e Mooca, à região da Vila Prudente e ao Grande ABC. O motorista, que foi encaminhado com ferimentos leves por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao pronto-socorro Ipiranga, disse que perdeu o controle do caminhão. Não há preocupação em relação à segurança dos moradores da região nem ao meio ambiente pois o gás não é tóxico nem inflamável. Até às 5h20 uma equipe da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estava no local e, ao que tudo indica, apenas um guindaste poderá erguer o caminhão, com isso, não há previsão para que os trabalhos sejam encerrados. D e s v i o - O motorista que estiver na Avenida do Estado no sentido Ipiranga e quiser acessar o Viaduto Grande São Paulo deve seguir reto pela Avenida das Juntas Provisórias no sentido Ipiranga, entrar à direita na Rua Dom Lucas Obes; à esquerda na Rua 1822; à direita na Rua Lord Cockrane; à esquerda na pista sentido Mooca da Avenida das Juntas Provisórias, finalmente saindo no acesso, aquele mesmo que estará parcialmente bloqueado pela CET, ao Viaduto Grande São Paulo.