Caminhão tomba e 14 estudantes ficam feridos Um caminhão que fazia transporte irregular de alunos de uma escola municipal na zona rural de Teolândia (BA) tombou anteontem, deixando 14 feridos. Trinta alunos eram transportados no momento do acidente. Um jovem de 15 anos fraturou pernas, braços e bacia e está internado em estado grave - outros 4 alunos tiveram fraturas nos membros superiores. A polícia apura a responsabilidade do motorista e da prefeitura, que não se pronunciou.