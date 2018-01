Caminhão tomba ao ser fechado no 1º acidente da pista central

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou ontem à tarde o primeiro acidente nas novas pistas centrais da Marginal do Tietê, abertas ao tráfego no último sábado. Foi no acesso à Rodovia Anhanguera, no sentido da Rodovia Ayrton Senna. Um caminhão tombou na pista, interrompendo o trânsito.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu. O caminhão teria tombado após ser fechado por outro veículo, que estava na pista errada e mudou de faixa para seguir para a Rodovia dos Bandeirantes.

A CET não confirmou o tempo que o caminhão ficou tombado. No horário do acidente, a Marginal do Tietê registrou 2,9 quilômetros de lentidão, entre a Ponte Atílio Fontana (onde há o acesso à Anhanguera) e a Rodovia Castelo Branco. Ainda segundo a CET, se houve algum outro acidente nas novas pistas, ele não chegou a ser registrado pelos agentes da companhia.

Ainda há pontos sem pintura de faixas no asfalto das novas pistas da Marginal, que também está com sinalização provisória desde que as obras foram entregues. Segundo a Secretaria dos Transportes, os consórcios responsáveis pelas obras devem concluir a sinalização de toda a via na primeira quinzena deste mês. A partir de então, a Prefeitura vai proibir a circulação de motos nas pistas expressas.

Lentidão. Ontem, às 19h, as pistas do sentido Ayrton Senna somavam 9,9 quilômetros de lentidão. As novas pistas devem entrar na contagem da lentidão pela CET nos próximos dias. Ainda sem a atualização, o primeiro acidente da pista central foi computado pela companhia, inicialmente, como sendo na pista expressa. Anteontem, a Marginal registrou o primeiro grande congestionamento após a abertura das novas pistas: 10,8 quilômetros, entre a Ponte da Casa Verde e a Rodovia Castelo Branco, ao meio-dia. /