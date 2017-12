Caminhão-tanque bate em carreta e pega fogo na Imigrantes

Um caminhão-tanque transportando um cilindro com ácido clorídrico bateu contra a traseira de uma carreta por volta das 2h30 desta sexta-feira, 16, na Rodovia dos Imigrantes. O caminhão pegou fogo na na altura do quilômetro 14,5, em Diadema, no Grande ABC, na divisa com São Paulo. A pista sentido litoral-capital está bloqueada por completo. O fogo não atingiu o tanque. Oito equipes dos bombeiros foram acionadas. O motorista do caminhão-tanque teria sofrido apenas escoriações. Por causa do bloqueio, até as 3h45 o motorista que seguia no sentido capital realizava desvio no quilômetro 16, por dentro de Diadema.